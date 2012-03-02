У Києві на хабарі попався директор АТП Держкомтелерадіо

Київ. 2 березня. УНІАН. Прокуратура Дніпровського району Києва порушила кримінальну справу стосовно директора державного спеціалізованого автотранспортного підприємства Державного комітету радіомовлення та телебачення України, який одержав від підприємця хабара у сумі 4 тис. грн. за надання в оренду приміщення Держкомітету площею 107 м кв. на вулиці Туманяна у столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, справу порушено за ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).