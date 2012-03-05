Підприємець отримав 7 років «зони» за ухилення від сплати податків

Львів. 5 березня. УНІАН. На Львівщині підприємця засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна за ухилення від сплати податків на суму понад 4 млн. грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, для здійснення злочинної діяльності підприємець використовував реквізити та банківські рахунки підприємств, реєстраційні документи яких скасовані або зареєстровані на втрачені паспорти.

Кошти, отримані від підприємств міста Львова та області за оплату товарів та послуг, незаконно перераховувались на рахунки фіктивних фірм, зареєстрованих у різних регіонах України, нібито за проведені фінансово-господарські операції, які насправді не проводились. В подальшому підприємець підробляв первинні документи, роблячи видимість проведених фінансово-господарських операцій.

Як зазначив начальник податкової міліції Львівщини Руслан Плющ, внаслідок застосування цієї злочинної схеми понад 4 млн. грн. надійшли не до державного бюджету, а на рахунки організатора махінацій.

«Два роки ця справа розглядалась у судових інстанціях і, нарешті, у січні цього року суд „розставив всі крапки над і” – горе-бізнесмена засудили до 7-ми років позбавлення волі з конфіскацією майна», - зазначив Руслан Плющ.