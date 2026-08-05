Росія знищила найбільший склад Rozetka, два комплекси 'Епіцентру' та центр 'Нової пошти'

Ворог прицільно б’є по українських підприємствах, намагаючись спровокувати дефіцит товарів.

Внаслідок масованої ракетної атаки російських окупантів в ніч на середу, 5 серпня, знищено низку об’єктів великих українських мереж у Києві та області. Так, повністю зруйнований і не підлягає відновленню найбільший склад Rozetka у Броварах, повідомляє співзасновниця маркетплейсу Ірина Чечоткіна.

"Ми відкрили розподільчий складський комплекс в Броварах на початку 2017 року. Він був найбільшим, найвтоматизованішим. Нашою гордістю. Тут ми обробляли понад 100 тисяч замовлень на день. Він не підлягає відновленню", – пише підприємниця.

Вона зазначила, що працівники не постраждали. Попри втрати, Rozetka працюватиме і надалі.

Відео дня

"Сьогодні я мала опублікувати пост про те, що Rozetka виповнився 21 рік. Натомість вночі я дивилася, як після удару трьох балістичних ракет горить справа всього мого життя", – повідомляє Чечоткіна.

Внаслідок прямих ракетних ударів повністю знищено два великі складські комплекси "Епіцентру" та завод Epicentr Ceramic Corporation з виробництва кераміки, повідомляють в компанії.

"Знищено стратегічні логістичні потужності. Фактично втрачено одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні. У Києві повністю згорів логістичний центр на вул. Віскозній – один із ключових логістичних об’єктів компанії. У логістично-виробничому комплексі в Калинівці загинув співробітник компанії. Ще троє наших колег отримали поранення та перебувають у лікарні", – ідеться в заяві "Епіцентру".

Компанія планує частково перенести виробництво за межі України з безпекових міркувань.

"Щоб не допустити дефіциту продукції та забезпечити безперервність поставок, у першу чергу виробництво буде перенесено на два підприємства компанії за кордоном. Паралельно ми розпочинаємо підготовку до запуску виробництва ще на одному підприємстві в Україні. За попередніми оцінками, повне відновлення зруйнованого виробництва потребуватиме щонайменше півтора року, а найімовірніше – близько двох років", – повідомляють у "Епіцентрі".

Внаслідок масованої ворожої атаки знищено сортувальний центр "Нової пошти" в Києві, повідомив поштовий оператор.

"Ворог вкотре вчинив воєнний злочин проти цивільного населення, застосувавши касетні боєприпаси. Внаслідок атаки загинули троє людей: двоє водіїв партнера-перевізника та один працівник підрядної організації. Ще вісім людей отримали поранення", – ідеться в заяві "Нової пошти".

Оцінка наслідків ворожої атаки наразі триває. Компанія обіцяє компенсувати клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв'яжеться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування. В "Новій пошті" повідомляють, що продовжать працювати по всій Україні.

За інформацією різних ЗМІ, під час нічної атаки також повністю або частково було знищені склади мережі Novus на Борщагівці, склади мереж Fozzy Group та "Сільпо" та тепличний квітковий комплекс.

Російські атаки по українському бізнесу – останні новини

В середині минулого місяця масштабних втрат від ударів російських окупантів зазнали всеукраїнська мережа АЗК, великий логістичний комплекс та склад з сотнями тисяч книжок. Всі ці підприємства було уражено впродовж одних вихідних.

Через безпекову ситуацію частині бізнесу доводиться призупиняти свою діяльність. Так, з першого серпня тимчасово не працює торговельний центр Metro в Запоріжжі. У мережі повідомляють, що не можуть забезпечити стабільну діяльність та належний рівень обслуговування за поточних обставин.

Вас також можуть зацікавити новини: