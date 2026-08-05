Мешканці шести областей залишилися без світла після нічної атаки РФ: де виникли проблеми

Енергетики закликають всіх українців ощадливо використовувати електроенергію.

Частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Київській та Чернігівській областях станом на ранок середи, 5 серпня, тимчасово залишаються без електропостачання.

В Міністерстві енергетики повідомили, що причиною відключень світла стали бойові дії та обстріли енергетичних об'єктів, які тривали напередодні. Відновлювальні роботи проводять скрізь, де дозволяє безпекова ситуація.

Окремо 78 населених пунктів у Житомирській, Київській та Чернігівській областях залишилися без електропостачання через негоду. Ремонтні бригади наразі працюють над відновленням.

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Водночас за попередніми розрахунками енергетичного відомства, застосування обмежень сьогодні, попри спеку та ворожі атаки, не прогнозується. Втім, енергетики вкотре нагадують, що задля зниження навантаження на енергосистему українцям слід ощадливо використовувати електроенергію протягом доби.

Відключення світла в Україні – головні новини

За оцінками міністра енергетики Дениса Шмигаля, Україна вже на цьому тижні може повернутися до графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу через надзвичайно спекотну погоду. Споживання електроенергії через саму лише спеку могло зрости на 1 ГВт.

У свою чергу голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що в Україні відключення світла можуть тривати до 10-12 годин на добу, якщо на тлі літніх проблем Росія ще й обстрілюватиме енергетику.

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