У 2018 році світ непомітно змінився назавжди, але майже ніхто цього не помітив: що сталося

У 2018 році все змінилося, і цей розрив збільшується з кожним роком.

Кожне покоління до нинішнього зростало у світі, де маленьких дітей було більше, ніж людей похилого віку. Так просто був влаштований світ – і це було правдою для всієї планети протягом усієї писемної історії. А потім, тихо, без жодного оголошення, це перестало бути правдою.

У 2018 році дві лінії перетнулися, і майже ніхто не відчув, як це сталося, пише Space Daily. Автори матеріалу підкреслили, що це скоріше роздуми над цифрами, ніж поради щодо того, як слід реагувати тій чи іншій країні або родині.

Наведені тут дані описують глобальні закономірності, а закономірності такого масштабу мало що говорять окремій людині про її власне життя.

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Перетин 2018 року і що насправді показують цифри

Це твердження легко сформулювати, але важко повністю усвідомити. ООН зазначає, що "у 2018 році – вперше в історії – людей віком 65 років і старше у світі стало більше, ніж дітей віком до п’яти років".

Не вперше за століття. Вперше взагалі. Люди віком 65 років і старші зараз є віковою групою, що найшвидше зростає у світі, збільшившись з 5,5 % населення планети у 1974 році до 10,3 % у 2024-му. Це становить близько 800 мільйонів осіб віком 65 років і старше – більше, ніж усе населення Латинської Америки та Карибського басейну.

Дві повільні тенденції, що зійшлися в один момент

Це не було поодинокою подією. Це були дві тривалі, повільні зміни, які нарешті зійшлися. З одного боку, люди стали жити набагато довше: у всьому світі очікувана тривалість життя новонародженого зросла з 64,0 років у 1990 році до 73,3 у 2024-му.

З іншого боку, люди стали народжувати набагато менше дітей. Середня кількість народжень на одну жінку у світі знизилася з 3,31 у 1990 році до 2,25 у 2024-му. А якщо повернутися до 1960-х, цей показник був близьким до чотирьох.

Причина не підлягає сумніву. ООН формулює це прямо: "практично кожна країна" зараз спостерігає зростання частки людей похилого віку, тому що люди живуть довше і народжують менше дітей. Тут варто звернути увагу на це слово – "практично": старіння майже загальне, але не однакове, і темпи різко відрізняються від місця до місця.

Воно не стоїть на місці. Лі Цзюньхуа, заступник Генерального секретаря ООН з економічних і соціальних питань, заявив у публікації 2024 року, що "демографічний ландшафт значно змінився в останні роки".

Він додав деталь, яку варто мати на увазі: "у деяких країнах народжуваність зараз навіть нижча, ніж передбачалося раніше", і деякі регіони з високою народжуваністю теж переживають швидше зниження, ніж очікувалося.

Як виглядає світ, що схилився в цей бік

ООН очікує, що частка людей віком 65 років і старше знову приблизно подвоїться – до 20,7 % до 2074 року. До кінця 2070-х кількість людей віком 65 років і старше, як очікується, сягне 2,2 мільярда, перевищивши кількість дітей віком до 18 років.

ООН називає більш широкий зсув у бік старіння населення "значною мірою незворотним" – це сильне формулювання, але цифри, що стоять за ним, не дають підстав для сумнівів.

Деякі регіони вже живуть у цьому майбутньому. Японія має найвищу частку серед усіх країн, крім Монако, – 29 % її населення у віці 65 років і старше (у Монако – 36 %).

Повсякденне життя непомітно організовується навколо вікового балансу суспільства: хто сплачує внески до пенсійних систем, хто працює в лікарнях, чи вирішить місто побудувати школу чи будинок для людей похилого віку. Змініть цей баланс – і всі ці питання зміняться одночасно.

Питання, на яке ніхто не має чіткої відповіді

Ось тут впевненість закінчується. Ми знаємо, де перебуваємо. Ми не згодні щодо того, що з цього випливає. Найпоширеніша тривога – економічна, і одну її версію висловлює Торстен Слок із Deutsche Bank, який сформулював її як запитання: "Ключове питання для інвесторів у акції, ставки та кредити – чи здатна світова економіка забезпечити достатнє зростання продуктивності, щоб компенсувати ці демографічні тенденції".

Простіше кажучи: чи зможе економіка стати достатньо ефективною, щоб компенсувати меншу кількість працівників на одного пенсіонера?

Це одне з формулювань, а не остаточний вердикт. Інші не переконані, що гальмівний ефект є реальним. Дослідження економістів Дарона Аджемоглу та Паскуаля Рестрепо виявило, що "у даних немає такого негативного зв’язку" між старінням населення та економічним зростанням, а якщо вже на те пішло – є дещо позитивний.

Вони припускають, що країни швидше впроваджують машини та автоматизацію, коли не вистачає працівників. Цей ефект є спірним, а не очевидним.

Закономірність, що зберігалася протягом усієї писемної історії людства, закінчилася за нашого життя, і більшість із нас так і не помітила року, коли це сталося. Дані можуть чітко про це свідчити. Вони не можуть сказати, наскільки сильно слід турбуватися і чи є старіючий світ біднішим, чи просто іншим. На ці питання ми відповідатимемо по ходу справи – здебільшого, переживаючи їх.

Раніше УНІАН повідомляв, що Земля почала нагріватися рекордними темпами.

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