У 'ПриватБанку' подешевшав долар: актуальний курс валют на 5 серпня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 5 серпня, знизився на 15 копійок і становить 44,90 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 51,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,30 гривні, а євро - за курсом 50,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу подешевшав на 21 копійку і становить 44,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 27 копійок – до 51,81 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 5 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,75 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,54 гривні за один євро, тобто українська валюта зміцнилася на 10 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подешевшав на 11 копійок і складає 44,97 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,48 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 16 копійок і становить 51,82 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,21 гривні за євро.

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