Долар і євро подешевшали: свіжий курс валют в Україні

Продати долар можна в середньому за курсом 44,48 грн, а євро – 51,21 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 5 серпня, подешевшав на 11 копійок і складає 44,97 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,48 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 16 копійок і становить 51,82 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,21 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,75 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,62 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,55 грн/євро, а курс продажу - 51,35 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 5 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,75 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,54 гривні за один євро, тобто українська валюта зміцнилася на 10 копійок.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозує, що на міжбанківському ринку долар найближчим часом торгуватиметься в межах 45–46 грн, а готівковий курс становитиме 45,20–46 грн за долар. Водночас негативний сценарій передбачає зростання курсу до 46–46,5 грн, якщо портова блокада затягнеться, а співпраця з МВФ ускладниться.

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