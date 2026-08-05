'Важкий удар': Зеленський заявив про 17 жертв і десятки поранених через атаку РФ

Значна кількість виробників російської балістики й досі знаходяться не під санкціями, заявив президент.

Станом на ранок, 5 серпня, відомо про 44 постраждалих від масованого російського удару по Києву та області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ще 17 людей, на жаль, загинуло. Мої співчуття рідним та близьким. Важкий був удар: 24 балістичні ракети, 4 "циркони/онікси" та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика", – повідомив президент.

Він додав, що зберегти життя людей сьогодні можна було б, якби в України були перехоплювачі балістики.

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"Дуже важливо, щоб партнери усвідомлювали, що затримки з їх постачанням або неготовність передавати антибалістику призводить саме до таких жахливих жертв і руйнувань. Партнери, які не готові допомагати активніше з постачаннями перехоплювачів уже зараз, можуть допомогти новими санкційними кроками. Значна частина російських виробництв балістики не під санкціями. Досі. Потрібні нові кроки від G7 та від ЄС, усіх, хто підтримує захист життя", – додав Зеленський.

Оновлено о 10:41. У Генпрокуратурі тим часом зазначили, що РФ крім столиці також атакувала населені пункти Броварського, Бучанського та Фастівського районів Київської області. У Києві відомо про загибель 60-річної жінки в Оболонському районі. Ще 16 людей отримали поранення, зокрема водій швидкої допомоги. Четверо з поранених у важкому стані.

Крім того, в столиці зафіксовані наслідки від ударів у Голосіївському, Деснянському, Оболонському та Святошинському районах столиці. Пошкоджено приватний будинок, два поштові відділення, гіпермаркет, логістичний центр мережі супермаркетів, автозаправну станцію та автомобілі.

У Київській області через атаку РФ загинуло 16 цивільних, ще 28 людей отримали тілесні ушкодження. Найбільше загиблих, а саме 8, у Броварському районі, де під ударом опинилася залізнична станція. Ще троє отримали поранення. Двоє людей загинули і 8 отримали травми у селі Перемога. Безпосередньо в Броварах одна людина отримала поранення, там також зафіксовані масштабні пожежі через ракетний удар по складському приміщенню.

У Бучанському районі внаслідок ракетних ударів по складських комплексах загинули 5 людей, ще 13 отримали поранення. А у Фастівському районі під ударом був логістичний центр, внаслідок чого одна людина загинула, а ще троє постраждали.

В прокуратурі зазначили, що правоохоронцями розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, пов’язаних із масованою ракетною та дроновою атакою військ РФ на цивільну інфраструктуру Києва та Київської області (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нічна атака РФ: що відомо

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, в ніч на 5 серпня російські окупанти використали для удару по Україні 28 балістичних ракет, з яких Сили оборони не збили жодної. Водночас українські захисники збили 98 зі 115 російських далекобійних БПЛА.

Внаслідок російської атаки люди загинули зокрема у Броварському районі на залізничній платформі. Повідомлялося, що ці люди чекали на платформі на потяг, який затримався через російську атаку.

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