Ракета SpaceX от-от вріжеться в Місяць: чи можна побачити зіткнення із Землі

Сам удар навряд чи буде видно, однак астрономи не виключають, що телескопи зафіксують короткий спалах і хмару пилу.

Покинутий верхній ступінь ракети Falcon 9 компанії SpaceX перебуває на траєкторії неминучого зіткнення з Місяцем. За прогнозами вчених, удар відбудеться приблизно о 09:35 за київським літнім часом і призведе до утворення нового кратера та викиду великої кількості пилу й уламків, пише Mirror.

Ракету запустили у січні 2025 року в межах американо-японської місії, яка доставила на поверхню Місяця два посадкові модулі та наукове обладнання.

За словами фахівців, верхній ступінь ракети завдовжки близько 12 метрів і масою приблизно 4,1 тонни вріжеться в поверхню Місяця зі швидкістю близько 8,7 тис. км/год поблизу кратера Ейнштейна на його західному краї.

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Очікується, що саме зіткнення буде непомітним для неозброєного ока. Проте астрономи припускають, що власники потужних телескопів можуть зафіксувати короткочасний спалах, який триватиме менше секунди.

Астроном Білл Грей, який першим визначив траєкторію польоту уламка, зазначив:

"Можливо, ми побачимо спалах. Можливо, ми побачимо каміння, викинуте з кратера. Можливо, ми навіть побачимо і те, й інше".

Доктор Метт Ботвелл із Кембриджського університету також вважає, що сучасні телескопи здатні зафіксувати відбитий від поверхні Місяця спалах.

Крім того, значно більше шансів побачити шлейф пилу та уламків, який може піднятися на кілька кілометрів над поверхнею супутника і залишатися видимим протягом десятків хвилин.

Кратер буде невеликим

За оцінками вчених, після удару утвориться кратер діаметром близько 27 метрів і глибиною приблизно 5 метрів.

Науковець із Лос-Аламоської національної лабораторії Бенджамін Фернандо пояснив, що дослідників цікавить не лише саме зіткнення, а й його наслідки.

"Частково причина нашого інтересу до цієї події полягає в тому, щоб з'ясувати, яку небезпеку становлять уламки для майбутніх астронавтів", – сказав він.

Кратер буде надто малим, щоб його можна було побачити із Землі, однак його зможуть зафіксувати космічні апарати, які працюють на місячній орбіті.

Вчені попереджають про проблему космічного сміття

Фахівці наголошують, що цей випадок вкотре привертає увагу до проблеми космічного сміття.

За словами Білла Грея, аварії можна було уникнути, якби верхній ступінь після виконання місії перевели на орбіту навколо Сонця.

Астрофізик Джонатан Макдауелл наголосив, що нинішній удар не становить великої загрози, однак подібні випадки можуть створити проблеми в майбутньому, коли на Місяці працюватимуть постійні бази:

"Нам не потрібно залишати ракетні ступені на хаотичних орбітах такого роду".

Зіткнення з Місяцем - головні новини

Нагадаємо, що це стане другим відомим випадковим зіткненням ракети з Місяцем. Попередній інцидент стався у 2022 році, коли китайський ракетний ступінь врізався у зворотний бік природного супутника Землі та утворив два кратери.

23 астрономи виступили зі зверненням, закликаючи колег і астроаматорів об’єднати зусилля для спостереження за тим, як фрагмент ракети SpaceX Falcon 9 вріжеться в поверхню Місяця. Поки що жодне штучне чи природне зіткнення не було безпосередньо зафіксовано на освітленій Сонцем стороні Місяця.

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