Лубінець: 8,4 млн покинули Україну через агресію Росії

Понад половина з них нині перебуває під тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що через російську агресію за межами України наразі перебувають понад 8,4 мільйона українців. Про це він написав у Telegram 4 серпня.

"Понад 8,4 мільйона наших громадян сьогодні перебувають за межами України", – зазначив Лубінець.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, понад 5,7 мільйона українців виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Водночас озвучена омбудсменом цифра охоплює весь період російської агресії, що триває з 2014 року.

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Останні дані Євростату свідчать, що 4,38 мільйона українців перебувають під тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу. Більшість із них становлять жінки та діти.

Найбільше українських біженців прийняли Німеччина, Польща та Чехія. У цих трьох країнах проживають близько 2,65 мільйона громадян України.

Захист українців в ЄС - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вже з 5 серпня в Чехії не надаватимуть статус тимчасового захисту чоловікам призовного віку з України. Обмеження були узгоджені країнами-членами Європейського Союзу. Чоловікам віком від 23 до 25 років, які перебувають у резерві, та особам віком від 25 до 60 років, які досягли призовного віку, заборонено залишати Україну.

Крім того, міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт закликав позбавити українських чоловіків призовного віку автоматичного захисту в Європейському Союзі.

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