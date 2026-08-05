Літак Air India різко 'провалився' в небі: десятки людей отримали травми

Літак Air India раптово втратив висоту через турбулентність. За попередніми даними, травм зазнали близько десятка людей.

Літак авіакомпанії Air India, який виконував рейс Пхукет – Делі, потрапив у сильну турбулентність під час польоту, внаслідок чого кілька пасажирів і членів екіпажу отримали травми. Про це повідомляє The Independent.

За інформацією перевізника, рейс AI2379 зазнав короткочасної сильної турбулентності під час крейсерського польоту, що призвело до раптової втрати висоти. Попри інцидент, літак успішно приземлився в аеропорту Делі близько 11:00 за місцевим часом.

"Літак благополучно приземлився в Делі, і всі пасажири та члени екіпажу безпечно залишили борт", – заявив речник Air India.

Відео дня

За даними місцевих ЗМІ, травм зазнали щонайменше 10 пасажирів і двоє членів екіпажу. Усіх постраждалих доставили до медичного пункту в аеропорту для обстеження.

Водночас авіакомпанія повідомила, що серйозних травм не зафіксовано.

"Невелику кількість пасажирів та членів екіпажу з незначними травмами було доставлено до медичного закладу в аеропорту для профілактичного огляду та надання допомоги", – зазначили в Air India.

Пасажири розповіли про інцидент

Один із пасажирів у коментарі агентству ANI повідомив, що турбулентність застала людей зненацька, коли більшість із них спала.

"Літак був у повітрі близько півтори години. Ми спали. Раптом він нахилився і так тривало приблизно дві-три хвилини", – розповів він.

За його словами, поранення отримали від 15 до 20 людей, серед яких була дитина.

"У мене травмована поперекова частина спини. Мій брат отримав травми плеча та спини", – додав пасажир.

Розпочато розслідування

За даними сервісу Flightradar24, незадовго до посадки літак різко втратив висоту. Air India заявила, що надає всю необхідну допомогу постраждалим та співпрацює з компетентними органами, які встановлюють обставини інциденту.

Турбулентність є поширеним явищем в авіації. За даними Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), близько 40% важких травм, яких зазнали члени льотних екіпажів у 2023 році, були пов'язані саме з турбулентністю.

Новини авіації - це цікаво знати

Раніше УНІАН повідомляв, що в салонах літаків, як відомо, дуже холодно – і це не просто так. Журнал Popular Science запитав колишню бортпровідницю Боббі Лорі, у чому причина такого холоду і чому екіпажі просто не підвищують температуру в літаках.

Більшість комерційних авіакомпаній підтримують у салонах літаків температуру від 21 до 24 градусів з однієї головної причини: щоб запобігти непритомності пасажирів. У літаку існує реальна небезпека гіпоксії – стану, при якому людина не отримує достатньо кисню, що часто призводить до втрати свідомості.

Вас також можуть зацікавити новини: