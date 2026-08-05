Попри сумніви Трампа: США продовжують переговори з Україною щодо Patriot, - Reuters

Один із варіантів передбачає, що Україна вироблятиме декі компоненти, але остаточна збірка дешевшої версії перехоплювачів PAC-3 буде відбуватися в Німеччині.

В Сполучених Штатах Америки наполегливо просувають переговори з Україною щодо надання дозволу на виробництво ракет-перехоплювачів до зенітних ракетних комплексів Patriot навіть після того, як президент Дональд Трамп поставив під сумнів таку угоду. Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири обізнані джерела.

Джерела зазначають, що обговорення передбачають варіант, аби Україна виготовляла деякі компоненти для остаточної збірки десь в Європі.

Київ прагне отримати якомога більше новішого типу ракет-перехоплювачів PAC-3 до "Петріотів". Це один з видів зброї, здатної збивати російські балістичні ракети, які запускаються у дедалі більшій кількості.

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Раніше президент України Володимир Зеленський 1 серпня попередив, що в Україні виснажилися запаси перехоплювачів до "Петріотів" і що у той день з 27 російських балічтиних ркет вдалося збити лише одну.

Трамп у липні під час зустрічі з Зеленським в Анкарі заявив, що США нададуть ліцензію на виробництво перехоплювачів PAC-3. Утім, видається, що на минулому тижні президент США змінив курс після зустрічі з Зеленським у Білому домі. Два джерела назвали ту зустріч складною.

Зокрема, Трамп сказав журналістам, що США не дозволяли Україні виробляти ракети до "Петріотів" і що Штати мають бути "дуже обережними з наданням дозволу виробляти їх".

За словами трьох джерел, заклики Зеленського щодо виробництва перехоплювачів до "Петріотів" в Україні значною мірою були відхилені Вашингтоном, оскільки триває війна, а також з огляду на безпекові занепокоєння, висловлені керівниками промисловості і військовими посадовцями США.

Четверте джерело зазначило, що посол США при НАТО Метью Вітакер нині очолює зусилля щодо укладення угоди і минулого місяця відвідував Київ з метою обговорення цього питання й оцінки варіантів з українськими посадовцями і керівниками воєнної промисловості.

"Наказу про припинення обговорень не було", - повідомило одне джерело.

З словами цього джерела, перемовини тривають з виробниками зброї США, військовими посадовцями та іншими особами.

Наразі у Білому домі відмовились говорити про це.

Чотири джерела додали, що варіанти, які нині розглядаються, передбачають виробництво компонентів до "Петріот" в Україні і відправлення їх до Німеччини для остаточної збірки. Це має залучити Україну до нинішньої американсько-європейської програми з розробки перехоплювачів до Patriot і дозволити Україні створювати дешевшу версію ракет PAC-3.

Речник Вітакера повідомив, що той використав візит до Києва у липні для того, щоби "вивчити можливості співпраці з приводу інновацій, які застосовуються на полі бою, таких як дрони, які стануть корисними для американських військових".

Натомість, високопоставлений чиновник з адміністрації Трампа розповів, що США "вивчають кілька потенційних шляхів для майбутньої співпраці з Україною в оборонно-промисловій сфері". Цей чиновник додав, що будь-яка угода має надавати пріоритет безпеці американських технологій.

При цьому, стверджується, що навіть якщо Україні вдасться укласти угоду про виробництво перехоплювачів до Patriot, вона не почне отримувати нові ракети впродовж року або навіть більшого періоду. Україні знадобляться інші ракети для вирішення нагальних потреб. Нині Україна наполегливо закликає союзників передати частину їхніх запасів.

Колишня посол України в США Ольга Стефанішина на минулому тижні повідомила, що Київ вивчає можливість довгострокової закупівлі перехоплювачів PAC-3 і здійснити обмін поставками з іншими країнами, аби отримати перехоплювачі швидше. За її словами, компанія-виробник Lockheed Martin повністю залучена і працює над відправкою команди до України найближчим часом.

Ліцензії на виробництво ракет для Patriot - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Україна просила надати їй ліцензію на виробництво "Петріотів" ще за часів президенства Джо Байдена, але схвалення на це не отримала.

У липні повідомлялося, що США запустили процедуру видачі Україні ліцензії на ракети Patriot.

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