Повітря у Києві погіршилось: що треба робити (фото)

Забруднювальні речовини накопичилися в приземному шарі повітря.

У зв’язку з аномальною спекою і пожежами після російської масованої повітряної атаки у Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації у Telegram.

Зокрема, станом на 8:00 5 серпня у столиці фіксується підвищення концентрації приземного озону та дрібнодисперсного пилу.

"Причинами стали аномальна спека, яка сприяє утворенню озону, та пожежі після ворожої атаки. Через високу вологість і слабкий вітер забруднювальні речовини накопичилися в приземному шарі повітря", - йдеться у повідомленні.

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У цьому зв’язку, до поліпшення ситуації фахівці рекомендують:

зачинити вікна;

обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

підтримувати водний баланс та пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимальний режим роботи.

Про високий рівень забруднення повітря шкідливими речовинами свідчать й дані індексів якості повітря SaveEcoBot та AQICN.

Зокрема, індекс якості повітря у столиці досягнув помаранчевого та червоного рівнів. Найбільший рівень забруднення фіксується у Святошинському районі й частково Шевченківському.

Київ: вибухи сьогодні, 5 серпня

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 5 серпня російські окупанти здійснили масований напад балістикою і ударними дронами. У Києві та області відомо про 17 загиблих.

Жодної балістичної ракети не було збито.

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