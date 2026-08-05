Повітря у Києві погіршилось: що треба робити (фото)

У зв’язку з аномальною спекою і пожежами після російської масованої повітряної атаки у Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації у Telegram.
Зокрема, станом на 8:00 5 серпня у столиці фіксується підвищення концентрації приземного озону та дрібнодисперсного пилу.
"Причинами стали аномальна спека, яка сприяє утворенню озону, та пожежі після ворожої атаки. Через високу вологість і слабкий вітер забруднювальні речовини накопичилися в приземному шарі повітря", - йдеться у повідомленні.
У цьому зв’язку, до поліпшення ситуації фахівці рекомендують:
- зачинити вікна;
- обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
- підтримувати водний баланс та пити достатньо води;
- за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимальний режим роботи.
Про високий рівень забруднення повітря шкідливими речовинами свідчать й дані індексів якості повітря SaveEcoBot та AQICN.
Зокрема, індекс якості повітря у столиці досягнув помаранчевого та червоного рівнів. Найбільший рівень забруднення фіксується у Святошинському районі й частково Шевченківському.
Київ: вибухи сьогодні, 5 серпня
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 5 серпня російські окупанти здійснили масований напад балістикою і ударними дронами. У Києві та області відомо про 17 загиблих.
Жодної балістичної ракети не було збито.