РФ провела новий раунд таємних зустрічей з Європою щодо війни в Україні, – Bloomberg

Водночас у Кремлі та європейських країнах відмовилися коментувати ці зустрічі.

Минулого місяця європейські країни провели ще одну таємну зустріч з представниками РФ щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, зі сторони Європи до цих переговорів долучилися колишні високопосадовці Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії. Зокрема там були присутні ексрадник Британії з національної безпеки Тім Барроу, колишній державний секретар Німеччини Маркус Едерер та досвідчений французький дипломат П'єр Вімон. Хто був присутній на цій зустрічі від Кремля – джерела видання не розкрили.

Водночас зазначається, що представники країн-учасниць не підтвердили проведення таких зустрічей.

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"Нерідко колишні посадовці та аналітичні центри беруть участь у неформальних дипломатичних зусиллях, не виходячи за межі урядів, щоб дослідити потенційні шляхи вирішення складних міжнародних проблем. Такі зустрічі частіше є приватними ініціативами, без офіційного мандату, і функціонують на рівні експертних дискусій. Ці так звані зустрічі другого плану спрямовані на обмін ідеями, які згодом можуть бути передані урядовим каналам", – відзначає видання.

Таємні переговори між Європою та РФ

Зазначимо, що це не вперше стало відомо про проведення таємних переговорів за участі європейських лідерів та російських представників. Зокрема в липні президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив про зустріч на території їхньої країни представників Німеччини та РФ. За словами політика, темою зустрічі так само стало припинення війни в Україні.

В українському МЗС, реагуючи на цю інформацію, заявили, що подібні зустрічі мають "близьке до нуля" значення для завершення війни. Як зазначив речник міністерства Георгій Тихий, українська сторона не уповноважувала Німеччину на проведення таких зустрічей.

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