У Львові затримали „спеців” по викраденню автомобілів

17:52, 14 березня 2012
Кримінал
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Спеціалізували на крадіжках авто

Львів. 14 березня. УНІАН. Сьогодні у Львові співробітники Управління карного розшуку затримали двох мешканців Львівщини, які спеціалізувалися на крадіжках автотранспорту.

Про це повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, затримання „кваліфікованих спеціалістів” було проведено в ході реалізації оперативної інформації.

Двох чоловіків, віком 38 і 39 років, які на початку цього року викрали автомобіль „Skoda Superb”, було затримано, викрадений автомобіль вилучено. В ході проведення обшуків було також вилучено речові докази злочинної діяльності авто викрадачів.

Проводяться заходи щодо встановлення причетності затриманих до споєння інших злочинів пов’язаних із незаконним заволодінням автотранспорту.

 

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