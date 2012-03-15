На Вінниччині обікрали банкомат
14:17, 15 березня 2012Кримінал
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З банкомату, який був встановлений у приміщенні одного з приватних закладів громадського харчування, невідомі вкрали 400 тисяч гривень
Вінниця. 15 березня. УНІАН. У Гайсині Вінницької області з банкомата невідомі вкрали 400 тис. грн.
Як повідомляє Сектор зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області, банкомат не перебував під охороною ДСО. Банкомат був встановлений у боковому приміщенні одного з приватних закладів громадського харчування.
Порушено кримінальну справу за ст. 185 ч. 5 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою группою).
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