Працівники банку привласнили 100 тис. грн. комунальних платежів
14:21, 15 березня 2012Кримінал
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Розслідує СБУ
Кіровоград. 15 березня. УНІАН. У Кіровограді працівники філії державного банку привласнили понад 100 тис. грн., які надійшли від населення як плата за комунальні послуги.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в Кіровоградській області, протягом січня-лютого працівники банку не зараховували гроші на рахунки відповідних підприємств, а розподіляли між собою та використовували їх на власний розсуд.
Слідчим відділом УСБУ в області порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
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