Працівники банку привласнили 100 тис. грн. комунальних платежів

Кіровоград. 15 березня. УНІАН. У Кіровограді працівники філії державного банку привласнили понад 100 тис. грн., які надійшли від населення як плата за комунальні послуги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в Кіровоградській області, протягом січня-лютого працівники банку не зараховували гроші на рахунки відповідних підприємств, а розподіляли між собою та використовували їх на власний розсуд.

Слідчим відділом УСБУ в області порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.