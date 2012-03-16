Посадовці Київського метро привласнили 1 млн. грн.

Київ. 16 березня. УНІАН. Прокуратурою міста Києва проведена перевірка за фактом допущення нестачі грошових коштів працівниками станції «Мінська» КП «Київський метрополітен». Йдеться про кошти, що отримувалися від інкасування з автоматів безконтактних карток, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури.

За результатами перевірки встановлено, що службовці метрополітену впродовж тривалого часу, діючи за попередньою домовленістю, привласнили грошові кошти КП «Київський метрополітен» на суму більш як 1,1 млн. грн.

За цим фактом прокуратурою міста порушено кримінальну справу (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Розслідування кримінальної справи доручено відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь прокуратури столиці.