Посадовець РДА хотів заробити на німецькому танку «Тигр»

Дніпропетровськ. 6 квітня. УНІАН. У Дніпропетровській області начальника відділу райдержадміністрації та голову сільради затримали під час отримання хабара за дозвіл підйому з дна болота німецького танка.

Працівники відділу державної служби з боротьби з економічною злочинністю Дніпропетровського міського управління міліції та прокуратура зібрали матеріал відносно начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій Новомосковської районної державної адміністрації та голови однієї з сільських рад району, пише ТСН.

Зловмисники вимагали та отримали хабара в сумі 400 тисяч гривень і 40 тисяч грн. від представника одного з товариств за сприяння підписанню договору з районною державною адміністрацією щодо надання послуг і можливості безперешкодного транспортування металу з ґрунту прибережної зони.

Під виглядом даних робіт планувалося підняти з дна болта німецький танк Pzkf. VI "Tiger I" Ausf E, "Тигр" часів Другої Світової війни, який на "чорному ринку" коштує 2 млн. євро.

Gazeta.ua