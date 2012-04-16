ДАІ шукає свідків ДТП в Оболонському районі Києва

Київ. 16 квітня. УНІАН. Державтоінспекція столиці просить відгукнутись свідків учорашньої дорожньо-транспортної пригоди в Оболонському районі, під час якої травмовано жінку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ м.Києва, вчора о 20.10 на проспекті Героїв Сталінграда, 11, водій автомобіля «Фольксваген Т4» скоїв наїзд на пішохода – жінку 1965 року народження. Після наїзду водій, не зупинившись, залишив місце пригоди.

У діях водія вбачається порушення п. 2.10 Правил дорожнього руху (у разі причетності до ДТП водій зобов`язаний негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці пригоди).

Внаслідок ДТП пішохід отримала черепно-мозкову травму, закриту травму грудної клітини та була госпіталізована до лікарні.

Столична ДАІ звертається до свідків та очевидців даної аварії з проханням телефонувати за номером 483-70-64 (багатоканальний, працює цілодобово). Також можна скористатися телефоном для СМС повідомлень: (063)9550900.