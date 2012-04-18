На Полтавщині чоловік підрізав жінку і тещу на очах у дітей

Полтава. 18 квітня. УНІАН. На Новосанжарщині нетверезий чоловік після сімейної сварки вдарив ножем жінку, її матір, а потім намагався покінчити життя самогубством. Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області.

Сталося все це на очах у трьох дітей 14, 10 та 4 років. Побачивши, що усі троє рідних їм людей лежать без ознак життя, вони побігли за допомогою. Старші діти поспішили до сусіда і розповіли йому страшну історію про те, як батько убив маму та бабусю, а потім зарізався сам. Переляканий сусід прибіг до будинку, побачив три закривавлені тіла і одразу ж викликав швидку.

Медики, які приїхали за викликом, госпіталізували усіх постраждалих. У жінки вони констатували проникаюче поранення грудної клітини. Її поклали до хірургічного відділення ЦРЛ. У постраждалої тещі виявили поранення м'яких тканин грудної клітини, ій зашили поріз і вона відмовилась від госпіталізації. А от сам винуватець подій із проникаючим пораненням живота потрапив до реанімаційного відділення лікарні.

За останньою інформацією, життю чоловіка вже нічого не загрожує. Проти голови родини порушили кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство двох осіб). За санкцією цієї статті чоловік може отримати від 10 до 15 років позбавлення волі.

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