На Львівщині викрито контрабандний канал сигарет з Білорусі до Польщі
Вилучено сигарет на 2 млн грн
Львів. 19 квітня. УНІАН. У Львівській області податківці і прокуратура викрили міжрегіональний канал незаконного транзитного переміщення тютюнових виробів вітчизняного та іноземного виробництва з підробленими марками акцизного податку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПС у Львівській області, контрабандні тютюнові вироби транспортувалися з Білорусі через територію Волинської та Львівської областей до Польщі.
Працівники податкової міліції на одному з автошляхів Львівщини затримали організатора і кур’єра цієї транзитної схеми, які перевозили нелегальні тютюнові вироби. Також виявлено спеціальні бокси, у яких здійснювалось завантаження транспортних засобів нелегальним товаром.
Як зазначив у коментарі УНІАН начальник податкової міліції Львівщини Руслан Плющ, одночасно проведено обшуки більше 10 пунктів зберігання та збуту тютюнових виробів. Загалом виявлено й вилучено понад 170 тисяч пачок сигарет на суму близько 2 млн грн.
Стосовно організатора та причетних до цієї незаконної схеми осіб проводяться слідчі дії.