На Львівщині викрито контрабандний канал сигарет з Білорусі до Польщі

Львів. 19 квітня. УНІАН. У Львівській області податківці і прокуратура викрили міжрегіональний канал незаконного транзитного переміщення тютюнових виробів вітчизняного та іноземного виробництва з підробленими марками акцизного податку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПС у Львівській області, контрабандні тютюнові вироби транспортувалися з Білорусі через територію Волинської та Львівської областей до Польщі.

Працівники податкової міліції на одному з автошляхів Львівщини затримали організатора і кур’єра цієї транзитної схеми, які перевозили нелегальні тютюнові вироби. Також виявлено спеціальні бокси, у яких здійснювалось завантаження транспортних засобів нелегальним товаром.

Як зазначив у коментарі УНІАН начальник податкової міліції Львівщини Руслан Плющ, одночасно проведено обшуки більше 10 пунктів зберігання та збуту тютюнових виробів. Загалом виявлено й вилучено понад 170 тисяч пачок сигарет на суму близько 2 млн грн.

Стосовно організатора та причетних до цієї незаконної схеми осіб проводяться слідчі дії.