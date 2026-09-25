Росія запускає по Україні тисячі колись рідкісних реактивних дронів, - BI

Раніше рідкісні турбореактивні безпілотники стали значною частиною російських далекобійних атак, створюючи нову проблему для української ППО.

Росія різко збільшила використання турбореактивних ударних безпілотників під час атак по Україні, пише Business Insider.

За словами полковника Юрія Ігната, головного речника Повітряних сил України, Кремль уже запустив по Україні 7700 таких дронів. Основна частина реактивних безпілотників була запущена протягом літа. Якщо в червні Росія використала 350 таких дронів, то в липні їхня кількість зросла до 1500, а в серпні – до 2850.

У вересні Росія вже запустила 1900 швидших і досконаліших безпілотників.

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За словами Ігната, це означає, що щонайменше половину всіх російських далекобійних атак безпілотниками становлять реактивні системи, включно з російськими версіями іранських "Шахедів".

"Це говорить про те, що ворог не зупиняється, що він знаходить можливості придбати ці реактивні двигуни, інші компоненти та зібрати їх на території Росії", – сказав Ігнат.

Чому реактивні дрони стали проблемою

Реактивні безпілотники становлять особливу проблему для української протиповітряної оборони через їхню високу швидкість. Україна водночас продовжує шукати дешеві засоби, які можна було б виробляти у великих кількостях для боротьби з такими цілями.

Раніше основним російським ударним безпілотником був пропелерний "Герань-2", створений за зразком "Шахеда-136". Він розвивав швидкість близько 185 км/год.

Для боротьби з масованими атаками Україна почала використовувати дрони-перехоплювачі. Однак поява швидших реактивних безпілотників створила новий виклик для такої системи оборони.

Новіший реактивний "Герань-3" вважається російським аналогом іранського "Шахеда-238". Його максимальна швидкість може сягати 600 км/год, а під час пікірування – навіть 800 км/год.

Також Росія представила "Герань-4" із дельтаподібним крилом, який має планер, пристосований до високих швидкостей.

Росія розширює виробництво

Зростання кількості реактивних дронів свідчить про розширення російського доступу до необхідних компонентів. Українська сторона заявляла, що частину реактивних двигунів Росія отримує з Китаю.

Також у російських безпілотниках виявляли електронні компоненти, зокрема цифрові сигнальні процесори, генератори тактових імпульсів і приймачі, вироблені американськими або європейськими компаніями.

Кремль, як зазначається в матеріалі, планує й надалі збільшувати виробництво безпілотників.

Минулого тижня видання Politico повідомило про плани російської державної компанії виробляти достатньо матеріалів для планерів ще 28 тисяч односторонніх ударних безпілотників на рік. Це додатково до 36 тисяч, які компанія, за оцінками, уже виробляє щорічно.

Супутникові знімки також показали новий російський об'єкт, призначений для запуску реактивних дронів. Він обладнаний рейками завдовжки 85 м.

Україна розробляє нові перехоплювачі

У відповідь Україна почала розробляти реактивні безпілотники-перехоплювачі. Однак їхнє виробництво поки перебуває на ранній стадії.

Президент України Володимир Зеленський заявив цього тижня, що Україна вже випробувала в бойових умовах чотири типи реактивних безпілотників-перехоплювачів.

Водночас, за наведеними в матеріалі даними, українська протиповітряна оборона перехоплює близько 60% російських дронів. Для порівняння, коли Росія переважно використовувала пропелерні "Шахеди", цей показник становив близько 90%.

Боротьба з "Шахедами"

Як повідомляв УНІАН, Україна використовує легкомоторні літаки для перехоплення російських ударних дронів, і НАТО варто переймати цей досвід.

В Україні волонтерська група вже використовує швейцарський навчально-тренувальний літак Pilatus PC-9 для перехоплення дронів типу "Шахед". Машина оснащена підвісними блоками з кулеметами калібру 7,62 мм. За словами представників цієї команди, для надійного перехоплення реактивних дронів потрібна швидкість щонайменше 300 вузлів.

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