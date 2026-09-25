Бос Ryanair знову лякає туристів 'значним' зростанням цін на авіаквитки наступного літа

Мандрівників закликають купувати квитки на наступний рік уже зараз, щоб заощадити.

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі попередив, що немає жодних сумнівів у зростанні цін на авіаквитки до літа 2027 року на тлі наслідків кризи на Близькому Сході.

Проте, якщо купити квитки зараз, це, найімовірніше, обійдеться дешевше, ніж при купівлі в останній момент, пише The Sun.

Видання нагадує, що деякі авіакомпанії застрахували себе від коливань цін на паливо (зафіксувавши вартість закупівель), однак дія цих угод може закінчитися, якщо конфлікт затягнеться до наступного року.

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Говорячи про перспективи щодо 2027 року, Майкл О'Лірі зазначив, що ціни на перельоти рухатимуться "лише в одному напрямку" – "істотно вгору".

"Я вважаю, що тарифи для пасажирів Ryanair та всіх інших авіакомпаній аж до літа 2027 року відчутно зростатимуть через значно вищі ціни на нафту. Я не маю сумнівів, що наступного року ціни на квитки зростуть. Питання лише в тому, наскільки", – заявив він.

Як ситуація з авіаційним паливом впливає на Ryanair

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше в Ryanair заявляли, що близько 80% авіаційного палива на 2027 рік у компанії застраховано за ціною 67 доларів США за барель, що дозволяє їй розраховувати на ще один прибутковий рік. Однак загалом у галузі ситуація виглядає набагато гіршою.

Водночас лоукостер заради економії запасів авіапалива вирішив суттєво скоротити кількість рейсів цієї зими.

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