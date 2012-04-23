У колонії померли двоє засуджених, напившись технічної рідини

Запоріжжя. 23 квітня. УНІАН. У Запорізькій області двоє засуджених, напившись технічної рідини, померли, ще один потрапив до реанімації.

Як повідомила УНІАН начальник Сектора взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області Ольга Кузнєцова, інцидент стався у виправній колонії № 101 в смт Каменське Вільнянського району, де відбувають покарання особи, які раніше вже були неодноразово судимі за скоєння злочинів.

За словами О.Кузнєцової, 21 квітня троє ув’язнених (1973, 1979, 1984 років народження) поскаржилися на погане самопочуття співробітникам медчастини колонії, які направили їх до Вільнянської центральної районної лікарні. Там один із ув’язнених помер.

«Зі слів решти встановлено, що за два дні до цього – 19 квітня – троє засуджених, які працювали на ділянці автомайстерень виправної колонії № 101, випили омиватель скла з автомобіля, що ремонтувався на цій ділянці, що, очевидно, й стало причиною події», – повідомила О.Кузнєцова.

Вона також відзначила, що на сьогоднішній день ДПтСУ в Запорізькій області має в своєму розпорядженні інформацію про те, що в лікарні помер ще один ув`язнений.

«Третій, 1979 р.н., перебуває в реанімації у вкрай тяжкому стані», - повідомила О.Кузнєцова, відзначивши, що за фактом події проводиться перевірка.