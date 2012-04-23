На Хмельниччині учні ліцею розгромили місцеве кладовище

Хмельницький. 23 квітняя. УНІАН. На Хмельниччині двоє підлітків "поглумились" над могилами, розгромивши 16 пам'ятників на місцевому кладовищі.

Надзвичайна ситуація сталасяя у Дунаєвецькому районі на Хмельниччині.

В результаті оперативно-розшукових заходів викрили двох 17-річних місцевих жителів, учнів одного з ліцеїв.

Що стало причиною такого вчинку достемено не відомо, наразі це з'ясовує слідство.

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