На Хмельниччині учні ліцею розгромили місцеве кладовище
18:36, 23 квітня 2012Кримінал
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Мотиви з’ясовуються
Хмельницький. 23 квітняя. УНІАН. На Хмельниччині двоє підлітків "поглумились" над могилами, розгромивши 16 пам'ятників на місцевому кладовищі.
Надзвичайна ситуація сталасяя у Дунаєвецькому районі на Хмельниччині.
В результаті оперативно-розшукових заходів викрили двох 17-річних місцевих жителів, учнів одного з ліцеїв.
Що стало причиною такого вчинку достемено не відомо, наразі це з'ясовує слідство.
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