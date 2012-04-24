У Луганську громадянин РФ скинув немовля з четвертого поверху

Луганськ. 24 квітня. УНІАН. У Луганській області порушено кримінальну справу проти громадянина Російської Федерації, який скинув однорічну дитину з 4 поверху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, інцидент стався в місті Молодогвардійську Краснодонського району вчора, 23 квітня.

Встановлено, що громадянин Російської Федерації, який перебував у стані алкогольного сп`яніння, прийшов до своєї знайомої й вживав із нею спиртні напої. Через деякий час громадянка пішла до своєї сусідки за сигаретами, а чоловік викинув її дитину з балкона квартири.

Дівчинку із забоями голови, живота, грудної клітки й хребта госпіталізовано до Луганської обласної дитячої лікарні.

За цим фактом порушено кримінальну справу.

Проведеним медичним оглядом у крові чоловіка виявлено 3,3 проміле етилового алкоголю. Він утримується під вартою.

Хід досудового слідства перебуває на контролі прокуратури міста.