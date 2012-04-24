На Миколаївщині за вимагання хабара затримано міліціонера
Взяли „на гарячому”
Київ. 24 квітня. УНІАН. На Миколаївщині за вимагання 15 тис дол хабара за не притягнення особи до кримінальної відповідальності через незаконний обіг наркотиків затримано працівника міліції.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, співробітника УВС було затримано при отриманні частини коштів, які він вимагав – в сумі 12,5 тис дол.
Як зазначили у Генпрокуратурі, під час затримання 25-річний правоохоронець, який працює в лінійному відділі міліції залізничної станції «Кременчук» і мешкає в цьому ж місті не зміг пояснити своїм колегам із відділу внутрішньої безпеки УВС мету приїзду до міста Вознесенська Миколаївської області, де він в одній із квартир від громадянки, проти якої порушено кримінальну справу, отримав вищезазначену суму грошей.
Наразі проти правоохоронця порушено кримінальну справу.