В Ужгороді затримали подружжя, яке обкрадало магазини

Ужгород. 25 квітня. УНІАН. Співробітники відділу карного розшуку Ужгородського МУ УМВС України в Закарпатській області минулої п'ятниці затримали 32-річного ужгородця, який разом зі своєю дівчиною кілька місяців обкрадали магазини.

На сьогоднішній день відомі вже близько 10 злочинних епізодів.

«Злодія затримали в п'ятницю. Як з'ясувалося в ході допиту, ужгородець в листопаді минулого року приїхав до Ужгорода з Києва. Там він кілька місяців займався власним бізнесом і обзавівся сімейством. У рідне місто з Київської області привіз свою дівчину і її півторарічного сина. Тут молоді люди вирішили підробляти крадіжками.

Так, ночами 26-річна брюнетка сідала за кермо своєї «КІА» і везла співмешканця за вказаною адресою. Молодий чоловік, скориставшись «фомкою», відкривав двері або видавлював скло на приміщенні магазину. Виносив звідти цінні речі: сейфи з грошима, ноутбуки, нетбуки, плазмові телевізори», – розповіли в Ужгородському міському управлінні міліції.

Крадені речі молодий чоловік реалізував через своїх знайомих на території всієї області. За один раз виносив з магазину товару на суму 5-7 тисяч гривень.

Зараз він затриманий. Відносно злодія порушено кримінальну справу за статтею 185 частина 3 – крадіжка з проникненням. Йому «світить» від 5 до 6 років позбавлення волі. Його співучасниця перебуває на підписці про невиїзд, оскільки на руках у неї малолітня дитина.

Також відомо, що затриманий був раніше засуджений (у 2007 році) за аналогічний злочин – крадіжку.

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