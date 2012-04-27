Відповідальність за теракти міліція хоче покласти на націоналістів?
Думка радника голови ВО „Свобода”
Дніпропетровськ. 27 квітня. УНІАН. Дніпропетровські правоохоронці хочуть покласти відповідальність за теракти на націоналістів.
Як розповів Дніпрограду радник голови ВО «Свобода» Андрій Денисенко, близько 13:30 біля під'їзду на Тополі його мати спинив працівник міліції з прізвищем на слух схожим на Черепаха.
- Він випитував де я, і хто живе в моїй квартирі. Тобто невідомо, чи відгриміли вже всі вибухи, а міліція цікавиться, де в цей час були лідери місцевих націоналістів. Я розцінюю це як перші спроби покласти відповідальність за вибухи на опозицію, - заявив Денисенко.
Станом на 16:10 ніхто не висував жодних вимог і погроз у зв'язку з вибухами у Дніпропетровську. Про це повідомив заступник голови СБУ Володимир Рокитський.
"Жодних вимог та погроз до правоохоронних органів ні від кого не надходило", - заявив він.
Рокитський наголосив, що у Дніпропетровську відбулися 4 вибухи. Вибухові пристрої закладні в урнах. Постраждало 25 осіб, одна має тяжкі тілесні пошкодження, 5 - середні, останні - легкі.