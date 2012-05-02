У супермаркеті Запоріжжя чоловік палкою побив 7-місячного малюка

Запоріжжя. 2 травня. УНІАН. В одному з центральних супермаркетів Запоріжжя, 25-річний чоловік накинувся на коляску з немовлям.

Молода мати знаходилася біля каси з дитячою коляскою і один з відвідувачів, проходячи мимо, зачепив її. Жінка зробила йому зауваження, на що той відповів небаченою агресією.

Від його крику прокинувся 7-місячний малюк і почав плакати, що ще більше розлютило чоловіка. Тоді він схопив алюмінієвий роздільник товарів і почав бити по колясці і дитині.

Виявилося, що 25-річний запорожець перебуває на обліку в обласній психіатричній лікарні.

Нападника схопив наряд міліції та передав медикам для госпіталізації. Малюк був направлений в лікарню із забоєм м'яких тканин лоба.

Проти нападника порушено кримінальну справу.

ТСН