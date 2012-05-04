На Прикарпатті двох чоловіків на СТО придавило залізобетонною стіною

Івано-Франківськ. 4 травня. УНІАН. У селі Крихівці Івано-Франківської міськради, 3 травня о 13:53, відбулося руйнування стіни станції техобслуговування автомобілів.



Про це повідомили в облуправлінні МНС.



Встановлено, що під час проведення земляних робіт відбувся зсув ґрунту в котловані, внаслідок чого залізобетонна плита затиснула двох працівників, що проводили зазначені роботи.



За допомогою аварійно-рятувального спорядження потерпілих вивільнили з-під завалів і доправили в травматологічне відділення Івано-Франківської міської лікарні №1. Їх стан задовільний.

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