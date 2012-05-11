МВС: Порушення ДАІ в інциденті з телеведучою Розинською не було

Київ. 11 травня. УНІАН. Службова перевірка Управління ДАІ не встановила порушень зі сторони співробітників спецпідрозділу ”Кобра” в інциденті з телеведучою Наталією Розинською.

Про це повідомив УНІАН начальник Управління зв`язків із громадськістю МВС України Володимир Поліщук.

”Перевірка встановила, що дії працівників ДАІ були правомірними”, - сказав він.

Водночас В.Поліщук зазначив, що остаточне рішення буде ухвалено після завершення перевірки причин і обставин конфлікту, яку проводять органи прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, тедеведуча Н.Розинська стверджує, що 2 травня в центрі Києва на вул. Саксаганського, 29, її побили, погрожуючи пістолетами, п’ятеро співробітників ДАІ.

«Мене зупинив патруль. Я попросила назвати причину зупинки та представитися (це законна вимога будь-якого громадянина). Цього не було зроблено. Я сказала, що припускаю, що ви просто хочете хабар, але я не даю хабарів. Закрила вікно і поїхала», - розповіла Н.Розинська газеті «Сегодня».

Її почали наздоганяти три автомобіля ДАІ. «Вони перекрили мені рух, вибігли 5 амбалів у формі з табельною зброєю, яку вони приставили до лобового скла. Вони застосовували до мене силу. Нанесли тілесні ушкодження - шрам на всю руку. Це все зафіксовано у травмпункті. Мене просто силою витягали з машини. І все це за те, що я сказала, щоб ті представилися й назвали причину зупинки, - заявила Н.Розинська. - Там було багато людей, все знімали. Є підтвердження моїх слів».

У свою чергу, як заявив начальник Управління зв`язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук, через інцидент з представниками ДАІ на Н.Розинську склали чотири протоколи за адміністративні порушення.

За його словами, 2 травня Н.Розинська зупинилася в місці, де зупинка була заборонена: ”Їй зробили зауваження і хотіли перевірити документи, проте вона просто виїхала з місця події, не реагуючи на звернення працівників. Цього дня у нас були посилені патрулі через святкування травневих свят і подій в Дніпропетровську. Тому її наздогнали і перекрили рух далі. Після цього відбувся конфлікт з представниками ДАІ. Показувати свої права вона відмовилася, тому виникала підозра, що їх немає взагалі. Пройти медичний огляд, щоб виявити наявність алкоголю в крові, вона теж відмовилася”.