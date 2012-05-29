Чоловік на БМВ протаранив фасад залізничного вокзалу

Львів. 29 травня. УНІАН. 28 травня водій автомобіля БМВ, не впоравшись із керуванням, протаранив фасад будівлі вокзалу залізничної станції Брюховичі, що у передмісті Львова.

Про це повідомив УНІАН головний спеціаліст по зв’язках із ЗМІ управління МВС на Львівській залізниці Ігор Кравчук.

За його словами, 24-річний мешканець Львова, перебуваючи за кермом автомобіля БМВ не впорався із кермуванням, внаслідок чого іномарка влетіла у фасадну стіну будівлі вокзалу з боку дороги.

На щастя, ніхто з перехожих та присутніх на вокзалі не постраждав.

За фактом ДТП проводиться розслідування, сума завданих збитків встановлюється.

„Стіна фасаду має ушкодження, також сильно пошкоджено автомобіль”, - зазначив Ігор Кравчук.