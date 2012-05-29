У Рівному вибухнув самогонний апарат – подружжя в лікарні

Рівне. 29 травня. УНІАН. Учора 28 травня опівдні в будинку № 40 по вулиці Дубенській у Рівному пролунав вибух. Хвилею винесло вікна в квартирі на сьомому поверсі багатоповерхівки. Хтось з переляканих сусідів викликав міліцію – боялися, що то теракт або вибухнув газ. Як виявилося, у помешканні розірвало від тиску апарат для самогоноваріння. Господарі отримали опіки і не могли дати собі ради.

"На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. Піднялись у квартиру і виявили у ній двох людей з опіками", - повідомив начальник обласного управління міліції Василь Лазутко. – "52-річна господиня була у шоковому стані і її доправили до медичного закладу. Вона розповіла, що привезла цей самогонний апарат кілька днів тому із села. Для чого він був їй потрібен – розбираємося. Опитані сусіди в будинку кажуть, що нічого дивного за цією родиною не спостерігали. Стверджують, що збутом самогону подружжя не займалось".

Жінка та 43-річний чоловік знаходяться у важкому стані. Їх обох госпіталізували до опікового центру Рівненської обласної клінічної лікарні.

До речі, постраждала господиня є працівницею цього медзакладу.

У жінки парою із самогонного апарату обпекло 30% тіла – живіт, спину, ліве стегно. У чоловіка діагностували опіки тулуба, верхніх кінцівок та шиї, постраждало 45% тіла. Він ніде не працює, а зареєстрований у селищі Клевань-2 Рівненського району.

Gazeta.ua