Президент змінив керівників СБУ в Запорізькій та Одеській областях

19:12, 29 травня 2012
Кримінал
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Укази на офіційному сайті Президента

Київ. 29 травня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович змінив керівників управлінь СБУ в Запорізькій та Одеській областях.

Тексти відповідних указів розміщені на офіційному сайті Президента.

Зокрема, В.Янукович звільнив Віктора Кобильчака з посади начальника Управління СБУ в Одеській області та призначив на цю посаду Володимира Туріцу.

Перед цим Президент звільнив В.Туріцу з посади начальника Управління СБУ в Запорізькій області.

Начальником Управління СБУ в Запорізькій області призначено Сергія Рудого.

 

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