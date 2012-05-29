Президент змінив керівників СБУ в Запорізькій та Одеській областях
19:12, 29 травня 2012Кримінал
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Укази на офіційному сайті Президента
Київ. 29 травня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович змінив керівників управлінь СБУ в Запорізькій та Одеській областях.
Тексти відповідних указів розміщені на офіційному сайті Президента.
Зокрема, В.Янукович звільнив Віктора Кобильчака з посади начальника Управління СБУ в Одеській області та призначив на цю посаду Володимира Туріцу.
Перед цим Президент звільнив В.Туріцу з посади начальника Управління СБУ в Запорізькій області.
Начальником Управління СБУ в Запорізькій області призначено Сергія Рудого.
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