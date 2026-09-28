'Серйозний інцидент': біля американської авіабази в Британії затримали кількох чоловіків

Поблизу американської авіабази Фейрфорд у графстві Глостершир оголосили про "серйозний інцидент", кількох чоловіків затримали, а мешканців прилеглих будинків евакуювали.

У Великій Британії поблизу американської авіабази Фейрфорд у графстві Глостершир оголосили про "серйозний інцидент". Кількох чоловіків затримали за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини, а мешканців прилеглих будинків евакуювали, повідомляє Sky News.

Спеціалізована військова група з розмінування прибула до Велфорда, де проводить огляд низки транспортних засобів. Район охороняють озброєні поліцейські.

Поблизу села, розташованого лише за кілька кілометрів від авіабази Фейрфорд, помітили значну кількість служб екстреної допомоги, зокрема групу реагування на небезпечні ситуації.

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Поліція Глостерширу повідомила про евакуацію низки будинків у Велфорді. Евакуйованих мешканців направляють до найближчого розважального центру.

"Наразі в районі Велфорда проводиться евакуація низки будинків після оголошення надзвичайної ситуації. Це сталося після затримання кількох чоловіків за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених Законом про вибухові речовини", – заявили правоохоронці.

У поліції наголосили, що інцидент перебуває під контролем. Правоохоронці також повідомили, що працюють спільно з іншими службами та реалізують відповідні плани реагування.

Водночас наразі не повідомляється, що саме стало причиною інциденту.

Що відомо про американську авіабазу

Про подію стало відомо після повідомлень про посилення заходів безпеки на американській авіабазі Фейрфорд у Глостерширі.

У липні Велика Британія заявляла про готовність своїх збройних сил захищати країну від будь-якого нападу після того, як Корпус вартових Ісламської революції закликав не дозволяти американським бомбардувальникам злітати з Фейрфорда.

База Фейрфорд використовувалася для проведення операцій США проти Ірану під час конфлікту на Близькому Сході.

У серпні Financial Times повідомляла, що в Ірані розглядали можливі удари по американських об’єктах у країнах Південно-Східної Європи у разі подальшої ескалації з боку США.

У НАТО тоді заявили про готовність протистояти будь-якій загрозі та захищати всіх союзників.

Бази НАТО у центрі уваги - останні новини

Влітку УНІАН повідомляв, що Росія могла протягом 18 місяців проводити скоординовану кампанію спостереження за ядерними об’єктами у Великій Британії, Франції, Бельгії та Нідерландах за допомогою безпілотників, запущених із суден тіньового флоту.

Вторгнення російських дронів у повітряний простір європейських країн посилює хаос і ставить Європу перед складною дилемою: відреагувати і ризикнути ескалацією або зіткнутися зі звинуваченнями в слабкості.

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