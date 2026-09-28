Трамп запропонував Сі Цзіньпіну купувати американську зброю, – посол

У Білому домі заявили, що США не мають планів щодо укладення такої угоди.

Президент США Дональд Трамп звернувся з пропозицією до лідера Китаю Сі Цзіньпіна придбати американську зброю. Про це заявив у телеінтерв’ю посол США в КНР Девід Пердью, пише The New York Times.

"Президент Трамп постійно каже: "Послухайте, ми продаємо зброю іншим країнам по всьому світу". У якийсь момент він навіть запитав голову Сі, чи не хотів би той щось придбати", – сказав він.

При цьому посол не став вдаватися в подробиці й не розкрив, що відповів Сі Цзіньпін.

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Ця несподівана заява пролунала під час інтерв’ю, присвяченого політиці США щодо Тайваню. Острів уже кілька місяців чекає, коли Трамп схвалить новий пакет поставок озброєння на суму 14 мільярдів доларів – слідом за рекордною багатомільярдною угодою, про яку було оголошено в грудні минулого року.

Раніше вже виникали сумніви щодо того, наскільки рішуче Трамп має намір захищати Тайвань. На зустрічі з Сі в Пекіні в травні Трамп заявив, що відкладає рішення щодо пакету озброєнь для Тайваню на суму 14 мільярдів доларів, назвавши його "дуже хорошим козирем" на переговорах з Китаєм.

Водночас в Адміністрації Трампа спростували це твердження посла. Представник адміністрації США заявив, що Сполучені Штати не мають планів продавати зброю Китаю. У заяві Держдепартаменту йдеться: "Законодавство США забороняє продаж зброї Китаю; жодних пропозицій чи планів щодо продажу зброї Китаю не існує".

Візит Сі Цзіньпіна до Трампа

Як повідомляв УНІАН, Трамп разом із першою леді Меланією особисто зустрів літак із лідером Китаю Сі Цзіньпіном на військовій базі, розстеливши перед ним червону доріжку. Це був нетиповий дипломатичний жест, оскільки зазвичай президентів інших країн приймають у Білому домі.

Примітно, що сам Сі Цзіньпін не влаштовував Трампу помпезних зустрічей в аеропорту під час його візиту до Пекіна у травні.

Останній державний візит Сі Цзіньпіна до США відбувся ще у вересні 2015 року за адміністрації Барака Обами.

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