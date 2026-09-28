Путін має намір змусити Україну капітулювати до весни, – ISW

Російська стратегія, що робить акцент на ударах великої дальності, обходиться дорого і не може застосовуватися вічно.

Стратегія дальніх ударів по Україні обходиться Росії дорого, тому не триватиме нескінченно. Найімовірніше, російський диктатор Володимир Путін націлений на те, щоб змусити Україну капітулювати до весни, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Як зазначають аналітики, Росія планує активізувати та прискорити кампанію ударів по Україні цієї зими, поки для цього є достатні ресурси. Поточна російська кампанія ударів ґрунтується на нездатності України перехоплювати російські реактивні безпілотники та на дефіциті ракет-перехоплювачів для систем Patriot, необхідних для захисту від балістичних ракет взимку 2026–2027 років. Вона також ґрунтується на припущенні, що енергетична та інша критично важлива інфраструктура України не витримає російських ударів у найближчі місяці.

Нинішня стратегія російських ударів завдає Україні значної економічної шкоди, однак якщо вона затягнеться надовго, витрати на її підтримку можуть перевищити безпосередній ефект від самих ударів, попереджають в ISW.

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"Путін не планує, що російська кампанія ударів великої дальності по Україні триватиме нескінченно, оскільки, судячи з усього, він прагне змусити Україну капітулювати до весни 2027 року. Російська стратегія, що робить акцент на ударах великої дальності, обходиться дорого і не може застосовуватися вічно, особливо з урахуванням того, що українські сили також нарощують інтенсивність ударів по території Росії", – йдеться у звіті.

На думку аналітиків, Путін не враховує довгострокові витрати російської кампанії ударів, розраховуючи на те, що цієї зими Україна зламається і капітулює. Малоймовірно, що Путін піде на поступки щодо своїх вимог або розпочне серйозні переговори про припинення вогню, доки не вичерпає можливості цієї нової стратегії.

Плани Путіна у війні

Раніше британський експерт з питань оборони Майкл Кларк прогнозував, що Путін, можливо, готує вирішальний наступ, щоб "за будь-яку ціну" виграти війну в Україні, одночасно "залякуючи" Європу, щоб та не втручалася.

Він не виключає, що російський лідер може спробувати вирішити конфлікт протягом найближчих шести місяців шляхом різкої ескалації військових дій.

Раніше Дональд Трамп заявив, що сподівається на укладення мирної угоди між Україною та Росією до зими. Коментуючи цю заяву, голова Офісу президента України Кирило Буданов зазначив, що на це можна сподіватися, однак слід "бути реалістами й готуватися до найгіршого варіанту".

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