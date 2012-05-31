У Білій Церкві загинув підозрюваний у розбійних нападах на АЗС

Київ. 31 травня. УНІАН. У Білій Церкві під час затримання загинув 31-річний житель міста, неодноразово судимий, який підозрювався у декількох розбійних нападах на автозаправні станції.

Про це УНІАН повідомили у ВЗГ ГУМВС України в Київській області.

30 травня, після скоєння розбійного нападу на автозаправну станцію у місті Узин Білоцерківського району Київської області, з якої викрали 4 тисячі гривень, працівники карного розшуку почали проводити оперативно-розшукові заходи для встановлення особи нападника. В результаті кропіткої роботи оперативники вийшли на можливого підозрюваного.

Зібравши всі дані, працівники міліції порівняли та поєднали інші аналогічні злочини, а саме: пограбування ще однієї АЗС, на якій зловмисник не зміг нічим поживитися, та філіалу одного з банків у місті Біла Церква, звідки забрали 1 тисячу гривень.

Порівнявши відео з камер спостереження у місцях скоєння розбоїв, правоохоронці з’ясували, що напади скоювала одна й та ж особа, озброєна і небезпечна.

Розробивши спецоперацію з затримання зловмисника, правоохоронці влаштували засідку в малолюдному місці. Близько 23.40 міліціонери помітили підозрюваного і, представившись, попросили його зупинитися. Чоловік проігнорував прохання працівників міліції, натомість почав відстрілюватися з пістолета. Не зважаючи на вимоги та попередження правоохоронців підозрюваний, продовжував чинити опір і стріляти, намагаючись утекти. В результаті цього був поранений один із працівників міліції.

Вбачаючи реальну загрозу для життя своїх співробітників та інших громадян, працівники органів внутрішніх справ застосували табельну вогнепальну зброю, в результаті чого озброєний громадянин був поранений.

На місце події викликали карету швидкої допомоги, однак під час транспортування до лікарні чоловік помер.

За даним фактом прокуратура міста Біла Церква проводить перевірку щодо правомірності та законності застосування зброї працівниками міліції.