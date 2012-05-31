В Одесі затримано громадянина Туреччини, якого шукав Інтерпол

Одеса. 31 травня. УНІАН. Співробітники сектору Укрбюро Інтерполу і Одеського прикордонного загону затримали при спробі перетину державного кордону України громадянина Туреччини, який пред`явив підроблений паспорт.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області, затриманий розшукувався Інтерполом «на запит прокуратури Німеччини за скоєння злочинів, пов`язаних з фінансовими ресурсами (шахрайство з інвестиційними програмами і підробка банківських платіжних документів на суму понад 1 млн євро). Земельним судом Люнебугру було видано міжнародний ордер на арешт».

У ході спільних заходів українських і німецьких правоохоронних органів розшукуваного наприкінці січня було затримано у Київській області, щодо нього було обрано арешт терміном на 40 діб. Проте, незважаючи на надані правоохоронним органам України документи і неодноразові підтвердження компетентними органами Німеччини намірів щодо екстрадиції вищезгаданого громадянина, на початку березня рішенням одного з судів Київської області розшукуваного Інтерполом було звільнено з-під варти і пізніше він переховувався на території України.

За словами начальника Одеського сектору Укрбюро Інтерполу Петра Канівця, «під час проведення оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію, що розшукуваний спробує вилетіти з міжнародного аеропорту «Одеса» до однієї з країн Європи. Спільними зусиллями правоохоронців розшукуваного затримано, він перебуває в Одеському ізоляторі тимчасового утримання».

Розв`язується питання щодо його екстрадиції до Німеччини.