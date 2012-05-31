У Василькові пограбували банкомат

Київ. 31 травня. УНІАН. До чергової частини Васильківського міськвідділу Київщини надійшло повідомлення про те, що близько дев’ятої години ранку до міліції звернулась адміністратор салону-перукарні у приміщенні якого пограбували банкомат на суму 89 тис. гривень.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, зловмисники проникли до приміщення шляхом пошкодження металопластикового вікна та зламали задню стінку банкомату ”Укрсиббанку”. Обставини злочину та сума збитків наразі встановлюються. З’ясувалося, що даний автомат не був обладнаний сигналізацією. Працівники Управління Державної служби охорони Київської області неоднаразово попереджали власників про ймовірну небезпеку. Втім останні з невідомих причин зауваження ігнорували, зазначає ВЗГ.

Наразі порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище).

Зловмисників розшукує міліція.