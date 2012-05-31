В Україні буде сформовано корпус соціальних дільничних – Тігіпко

Полтава. 31 травня. УНІАН. До кінця літа в Україні буде сформовано корпус соціальних дільничних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Полтаві повідомив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко.

За його словами, Міністерство соціальної політики вже у червні розпочне формувати корпус соціальних дільничних, який складатиметься з 12 тисяч осіб.

«За їх допомогою соціальна допомога буде більш наближеною до людей, сприятиме розв’язанню проблем ще на початкових етапах. Це європейський підхід до роботи. Соціальна робота буде орієнтована на профілактику проблем, а не на подолання їх наслідків», - сказав С.Тігіпко.

Він відзначив, що соціальні дільничні - це принципово новий підхід до розв’язання проблем українських сімей. Їх завданням буде запобігання проблемам у сім`ї і захист прав дітей. Таким чином, соціальна робота буде орієнтована на профілактику проблем, а не на подолання їх наслідків, підкреслив С.Тігіпко.

За його словами, соціальний дільничний знатиме проблеми сімей на своїй території і допоможе запобігти розпаду сімей.