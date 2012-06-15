У Луганській області на шахті імені Свердлова загинув гірник

Луганськ. 15 червня. УНІАН. На шахта ім. Свердлова ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит» 13 липня під час демонтажу секції кріплення було смертельно травмовано в.о. начальника дільниці № 1 «Свердловськспецшахтомонтаж» 1978 року народження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості.

За словами голови первинної профспілкової організації «Свердловськспецшахтомонтаж» Сергія Литвиненка, оскільки працівникам не вдалося перевести секцію у транспортне положення (не повністю зливалися стійки), в.о. начальника дільниці ухвалив рішення про демонтаж перекриття. При цьому після видалення другої осі перекриття секції змістилося щодо основи секції у бік забою. У результаті цього шахтаря придавило до стіни.

На підприємстві створено комісію спеціального розслідування, яка спільно з органами профспілки з`ясовує точні обставини і причини трагедії.