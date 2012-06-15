У Житомирі затриманий вистрибнув з вікна райвідділу міліції

Житомир. 14 червня. УНІАН. 13 червня затриманий правоохоронцями житомирянин намагався утекти та вистрибнув з вікна третього поверху Богунського райвідділу міліції.

Як повідомила УНІАН керівник відділу громадських зв”язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, 20-літнього житомирянина міліція затримала 11 червня за підозрою у незаконному заволодінні транспортним засобом.

Згідно ст. 115 (Затримання слідчим підозрюваного у вчиненні злочину) Кримінально-процесуального кодексу України молодика помістили до ізолятора тимчасового тримання Богунського райвідділу УМВС. Відносно чоловіка та ще двох підозрюваних його співучасників, 12 червня було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Під час і розслідування цієї справи попередньо встановлена причетність цієї банди до щонайменше трьох незаконних заволодінь транспортними засобами житомирян та близько двох десятків крадіжок у Житомирі. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

”13 червня близько 20.00 затриманий, перебуваючи у кабінеті слідчої під час слідчих дій молодик раптово вискочив через відкрите вікно третього поверху. Від падіння на траву він забив живіт і тепер госпіталізований до однієї з житомирських лікарень. За висновком медиків, його життю та здоров’ю нічого не загрожує”, - сказала А. Ващенко.

Вона також додала, що жодних заходів фізичного впливу до затриманого не застосовувалось.” За словами затриманого, причиною такої поведінки стали проблеми в особистому житті з його дівчиною”,- уточнила А. Ващенко.

Перевірку за цим фактом зараз проводить прокуратура Житомирської області.