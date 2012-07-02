У Луганській області 15-річний підліток застрелив свого погодка

Луганськ. 2 липня. УНІАН. У Марківському районі Луганської області порушено кримінальну справу щодо 15-річного підлітка, який випадково застрелив з пневматичної гвинтівки 14-річного хлопця.

Як повідомила УНІАН керівник Відділу зв`язків з громадськістю ГУМВС у Луганській області Тетяна Погукай, вбивство сталося 28 червня в результаті необережного поводження з пневматичною гвинтівкою.

«Постріл був випадковим, і 14-річний підліток помер у машині швидкої допомоги», - сказала Т.Погукай.

Кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 119 (вбивство з необережності) Кримінального кодексу України.