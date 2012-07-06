У Києві розбився байкер з Вінничини

Київ. 6 липня. УНІАН. Вчора, у Подільському районі близько 22 :30 на вулиці Олени Теліги, навпроти концерт–холлу "Фрідом", в дорожній пригоді загинув 25-річний мотоцикліст, розповіли у прес-службі ДАІ у місті Києві.

За попередніми даними, мотоцикліст, керуючи "Xonda MCY" без номерних знаків, рухався з боку Московського проспекту у напрямку вулиці Фрунзе.

"На повороті мотоцикліст не впорався з керуванням і наїхав на бордюрний камінь. Після цього байк врізався в електроопору. Удар був такої сили, що уламками мотоцикла було пошкоджено легковик, що проїздив поруч", - зауважили у прес-службі.

Як з'ясувалось, байком керував мешканець Вінниччини. Внаслідок ДТП, він загинув на місці пригоди.

Стверджувати, що послужило причиною цієї пригоди поки що рано, оскільки розслідування тільки розпочалось. Але найбільш вірогідною причиною можна вважати перевищення швидкості.

Gazeta.ua