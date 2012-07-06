Міліцію пропонують перейменувати на поліцію

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону № 10688 "Про поліцію", автори якого - народні депутати від фракції Партії регіонів Василь Грицак і Валерій Коновалюк - пропонують реорганізувати міліцію в поліцію.

Як зазначено в пояснювальній записці, автори законопроекту пропонують замінити назву "міліція" на "поліція", виходячи з того, що, згідно етимологічним джерелом, слово "міліція" означає нерегулярні збройні формування, які використовуються під час революційних перетворень у державі в тому числі і для підтримки громадського порядку, формуються з добровольців і не входять до складу офіційної системи державних правоохоронних органів. У цьому сенсі слово використовується в більшості країн світу. Зате слово "поліція", стверджують автори законопроекту, означає систему державних служб і органів виконання на професійній основі функції з охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю.

Крім того, законопроект пропонує окреслити принципи діяльності поліції, права й обов'язки поліцейських, структуру, порядок проходження служби в поліції, гарантії правового і соціального забезпечення співробітників поліції.

Автори зазначають, що прийняття даного закону не потребуватиме додаткових фінансових витрат, пов'язаних з організаційно-штатними заходами з перетворення міліції на поліцію.

Внаслідок прийняття цього закону, упевнені автори, будуть встановлені нові стандарти для ведучого правоохоронного інституту в державі і сформуються сучасні демократичні засади функціонування поліції. Положення закону дозволять забезпечити прийом на службу в поліцію гідних, професійно підготовлених фахівців і подальше проходження ними служби виключно на професійній основі. Гарантії правового і соціального захисту, закріплені в законі, підвищать престижність служби в поліції і сприятимуть зміцненню професійного кадрового ядра поліції.

Довідка. З 1 березня 2011 р. російська міліція була перейменована в поліцію.

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