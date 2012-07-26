У Києві жінка в`їхала у скляну вітрину інформагентства «Укрінформ»

Київ. 26 липня. УНІАН. У Києві молода жінка під час паркування автомобіля «Тойота Прадо» в`їхала у скляну вітрину інформагентства «Укрінформ»

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інцидент стався сьогодні о 8.00.

Жінка – водій під час паркування переплутала педаль гальмів з педаллю газу, в результаті чого знесла загороджувальний стовпчик і в’їхала у фотовітрину агентства.

На місце події виїжджали співробітники ДАІ для складання протоколу. Сума завданих збитків встановлюється.