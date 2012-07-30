У Черкасах виявили підпільний нафтопереробний завод



Черкаси. 30 липня. УНІАН. У Черкасах працівники податкової міліції виявили підпільний цех з виготовлення бензину, дизпалива, керосину та мазуту.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі управління податкової міліції ДПС в Черкаській області, податківці встановили, що на території одного з підприємств 50-річний директор організував підпільний цех з виготовлення паливно-мастильних матеріалів, використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів. Основними покупцями виготовлених нафтопродуктів, через їх низьку якість, були сільськогосподарські підприємства області.

В результаті було вилучено близько 8 тонн нафтової сировини, понад 24 тонни виготовленої нафтопродукції, обладнання для промислової перегонки нафти та газового конденсату (котли варочні, холодильне обладнання, насосні станції, резервуари для зберігання нафти та готової продукції, обладнання для управління виробництвом). Всього вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму понад 1 млн грн. На даний час проводиться подальша дослідча перевірка.